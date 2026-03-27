Concours de belote La Salvetat-Peyralès
Concours de belote La Salvetat-Peyralès vendredi 3 avril 2026.
Concours de belote
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
L’amicale des sapeurs-pompiers de La Salvetat-Peyralès vous invite au concours de belote.
Repas sur réservation 06 46 28 56 38 rougail saucisse, fromage, tarte aux pommes.
14 .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 6 46 28 56 38 amicale.pompiers.lsp@gmail.com
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English :
The La Salvetat-Peyralès firefighters’ association invites you to a belote competition.
Meal on reservation 06 46 28 56 38: rougail saucisse, cheese, apple pie.
L’événement Concours de belote La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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