Concours de belote La Salvetat-Peyralès

Concours de belote La Salvetat-Peyralès 2026-04-03

Concours de belote La Salvetat-Peyralès vendredi 3 avril 2026.

Concours de belote

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03
fin : 2026-04-03

Date(s) :
2026-04-03

L’amicale des sapeurs-pompiers de La Salvetat-Peyralès vous invite au concours de belote.
Repas sur réservation 06 46 28 56 38 rougail saucisse, fromage, tarte aux pommes.
14  .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 6 46 28 56 38  amicale.pompiers.lsp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The La Salvetat-Peyralès firefighters’ association invites you to a belote competition.
Meal on reservation 06 46 28 56 38: rougail saucisse, cheese, apple pie.

L’événement Concours de belote La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à La Salvetat-Peyralès (Aveyron)