Concours de belote

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

L’amicale des sapeurs-pompiers de La Salvetat-Peyralès vous invite au concours de belote.

Repas sur réservation 06 46 28 56 38 rougail saucisse, fromage, tarte aux pommes.

14 .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 6 46 28 56 38 amicale.pompiers.lsp@gmail.com

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English :

The La Salvetat-Peyralès firefighters’ association invites you to a belote competition.

Meal on reservation 06 46 28 56 38: rougail saucisse, cheese, apple pie.

L’événement Concours de belote La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)