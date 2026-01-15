Concours de belote Salle Marie Benoît 5 place du docteur Leroy La Vôge-les-Bains

Concours de belote

Salle Marie Benoît 5 place du docteur Leroy Bains les Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Concours de belote organisé par l’association de parents d’élèves l’école et ses amis avec bons d’achat à gagner.

En équipe,5 manches de 10 parties. Inscription 12€ par personne .

Ouverture des portes 18h30 début 20h00 .

Restauration et buvette sur placeAdultes

12 .

Salle Marie Benoît 5 place du docteur Leroy Bains les Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 7 69 46 66 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition organized by the parents’ association l’école et ses amis, with vouchers to be won.

In teams, 5 rounds of 10 games. Registration 12? per person.

Doors open 6:30 pm, start 8:00 pm.

Catering and refreshments on site

L’événement Concours de belote La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-15 par OT EPINAL ET SA REGION