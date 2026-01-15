Concours de belote Salle Marie Benoît 5 place du docteur Leroy La Vôge-les-Bains
Concours de belote Salle Marie Benoît 5 place du docteur Leroy La Vôge-les-Bains samedi 7 février 2026.
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 18:30:00
fin : 2026-02-07 23:00:00
Concours de belote organisé par l’association de parents d’élèves l’école et ses amis avec bons d’achat à gagner.
En équipe,5 manches de 10 parties. Inscription 12€ par personne .
Ouverture des portes 18h30 début 20h00 .
Restauration et buvette sur placeAdultes
Salle Marie Benoît 5 place du docteur Leroy Bains les Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 7 69 46 66 06
English :
Belote competition organized by the parents’ association l’école et ses amis, with vouchers to be won.
In teams, 5 rounds of 10 games. Registration 12? per person.
Doors open 6:30 pm, start 8:00 pm.
Catering and refreshments on site
