Concours de belote à la salle des fêtes de Labassère Labassère

Concours de belote

à la salle des fêtes de Labassère LABASSERE Labassère Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Loisir 65 Labassère organise son concours de belote au cœur du village de Labassère !

.

à la salle des fêtes de Labassère LABASSERE Labassère 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 86 76 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loisir 65 Labassère organizes its belote competition in the heart of the village of Labassère!

L’événement Concours de belote Labassère a été mis à jour le 2026-03-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65