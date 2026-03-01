Concours de belote à la salle des fêtes de Labassère Labassère
Concours de belote à la salle des fêtes de Labassère Labassère vendredi 27 mars 2026.
Concours de belote
à la salle des fêtes de Labassère LABASSERE Labassère Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Loisir 65 Labassère organise son concours de belote au cœur du village de Labassère !
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à la salle des fêtes de Labassère LABASSERE Labassère 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 86 76 78
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English :
Loisir 65 Labassère organizes its belote competition in the heart of the village of Labassère!
L’événement Concours de belote Labassère a été mis à jour le 2026-03-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65