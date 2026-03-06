Concours de belote Lacommande
Concours de belote Lacommande vendredi 6 mars 2026.
Concours de belote
Salle pour tous Lacommande Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Cinq parties de dix donnes. .
Salle pour tous Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 70 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Lacommande a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Coeur de Béarn