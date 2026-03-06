Concours de belote

Salle pour tous Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Cinq parties de dix donnes. .

Salle pour tous Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 70 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Lacommande a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Coeur de Béarn