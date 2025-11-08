CONCOURS DE BELOTE centre d’animation/foyer rural Lagarde
CONCOURS DE BELOTE centre d’animation/foyer rural Lagarde samedi 8 novembre 2025.
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 18:30:00
Inscription à partir de 13h début du concours à 14h.
Des lots a gagner dans un cadre exceptionnel au restaurant PK209 sur le port de Lagarde
1er prix deux repas menu du chef
2eme prix deux repas menu du jour
3eme prix un repas menu du chef avec 1/4 de vin
Sur place café, gâteaux, soft, bière.Adultes
10 .
centre d’animation/foyer rural 15 grande rue Lagarde 57810 Moselle Grand Est +33 6 62 12 79 20
English :
Registration from 1pm, competition starts at 2pm.
Prizes to be won in an exceptional setting at restaurant PK209 on Lagarde harbor
1st prize two meals from the chef’s menu
2nd prize: two meals from the menu du jour
3rd prize one meal from the chef’s menu with 1/4 wine
On-site coffee, cakes, soft drinks, beer.
German :
Anmeldung ab 13 Uhr Beginn des Wettbewerbs um 14 Uhr.
Zu gewinnen gibt es in einem außergewöhnlichen Rahmen im Restaurant PK209 am Hafen von Lagarde
1. Preis zwei Mahlzeiten Menü des Küchenchefs
2. Preis zwei Mahlzeiten vom Tagesmenü
3. Preis eine Mahlzeit Menü des Küchenchefs mit 1/4 Wein
Vor Ort: Kaffee, Kuchen, Softdrinks, Bier.
Italiano :
Registrazione a partire dalle 13.00 e inizio del concorso alle 14.00.
Premi in palio in una cornice d’eccezione presso il ristorante PK209 sul porto di Lagarde
1° premio: due pasti dal menu dello chef
2° premio: due pasti dal menu del giorno
3° premio un pasto dal menu dello chef con 1/4 di vino
Caffè, torte, bibite e birra in loco.
Espanol :
Inscripciones a partir de las 13.00 horas y comienzo del concurso a las 14.00 horas.
Premios en un marco excepcional en el restaurante PK209 del puerto de Lagarde
1er premio: dos platos del menú del chef
2º premio: dos platos del menú del día
3er premio: una comida del menú del chef con 1/4 de vino
Café, pasteles, refrescos y cerveza in situ.
