CONCOURS DE BELOTE centre d’animation/foyer rural Lagarde

CONCOURS DE BELOTE

centre d’animation/foyer rural 15 grande rue Lagarde Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 18:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Inscription à partir de 13h début du concours à 14h.

Des lots a gagner dans un cadre exceptionnel au restaurant PK209 sur le port de Lagarde

1er prix deux repas menu du chef

2eme prix deux repas menu du jour

3eme prix un repas menu du chef avec 1/4 de vin

Sur place café, gâteaux, soft, bière.Adultes

10 .

centre d’animation/foyer rural 15 grande rue Lagarde 57810 Moselle Grand Est +33 6 62 12 79 20

English :

Registration from 1pm, competition starts at 2pm.

Prizes to be won in an exceptional setting at restaurant PK209 on Lagarde harbor

1st prize two meals from the chef’s menu

2nd prize: two meals from the menu du jour

3rd prize one meal from the chef’s menu with 1/4 wine

On-site coffee, cakes, soft drinks, beer.

German :

Anmeldung ab 13 Uhr Beginn des Wettbewerbs um 14 Uhr.

Zu gewinnen gibt es in einem außergewöhnlichen Rahmen im Restaurant PK209 am Hafen von Lagarde

1. Preis zwei Mahlzeiten Menü des Küchenchefs

2. Preis zwei Mahlzeiten vom Tagesmenü

3. Preis eine Mahlzeit Menü des Küchenchefs mit 1/4 Wein

Vor Ort: Kaffee, Kuchen, Softdrinks, Bier.

Italiano :

Registrazione a partire dalle 13.00 e inizio del concorso alle 14.00.

Premi in palio in una cornice d’eccezione presso il ristorante PK209 sul porto di Lagarde

1° premio: due pasti dal menu dello chef

2° premio: due pasti dal menu del giorno

3° premio un pasto dal menu dello chef con 1/4 di vino

Caffè, torte, bibite e birra in loco.

Espanol :

Inscripciones a partir de las 13.00 horas y comienzo del concurso a las 14.00 horas.

Premios en un marco excepcional en el restaurante PK209 del puerto de Lagarde

1er premio: dos platos del menú del chef

2º premio: dos platos del menú del día

3er premio: una comida del menú del chef con 1/4 de vino

Café, pasteles, refrescos y cerveza in situ.

L’événement CONCOURS DE BELOTE Lagarde a été mis à jour le 2025-10-28 par OT DU PAYS SAULNOIS