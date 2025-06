CONCOURS DE BELOTE Lamalou-les-Bains 5 juillet 2025 07:00

L’association du quartier de Capimont organise un Concours de Belote le samedi 5 juillet à 14h à la salle des fêtes de Lamalou les Bains.

10€/joueur

Places limitées Inscription obligatoire par téléphone jusqu’au 1er juillet au 06 13 23 07 34.

Buvette et patisseries sur place

1er prix 2 tablettes

2ème lot 2 téléphones

3ème lot 2 montres connectées

+ de nombreux lots de consolation

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 13 23 07 34

English :

The Capimont neighborhood association is organizing a Belote competition on Saturday July 5 at 2pm at the Lamalou les Bains village hall.

10 per player

Places limited Registration required by telephone until July 1, on 06 13 23 07 34.

Refreshments and pastries on site

1st prize: 2 tablets

2nd prize: 2 phones

3rd prize: 2 connected watches

+ numerous consolation prizes

German :

Der Verein des Capimont-Viertels organisiert am Samstag, den 5. Juli um 14 Uhr im Festsaal von Lamalou les Bains einen Belote-Wettbewerb.

10?/Spieler

Begrenzte Plätze Anmeldung erforderlich per Telefon bis zum 1. Juli unter 06 13 23 07 34.

Getränke und Gebäck vor Ort

1. Preis: 2 Tablets

2. Preis: 2 Telefone

3. Preis: 2 vernetzte Uhren

+ zahlreiche Trostpreise

Italiano :

L’associazione di quartiere Capimont organizza una gara di Belote sabato 5 luglio alle 14.00 nella sala del villaggio di Lamalou les Bains.

10 per giocatore

I posti sono limitati È necessario iscriversi chiamando il numero 06 13 23 07 34 prima del 1° luglio.

Rinfresco e dolci sul posto

1° premio: 2 tablet

2° premio: 2 telefoni

3° premio: 2 orologi connessi

+ numerosi premi di consolazione

Espanol :

La asociación de vecinos de Capimont organiza un concurso de belote el sábado 5 de julio a las 14.00 horas en el salón del pueblo de Lamalou les Bains.

10 por jugador

Plazas limitadas Es necesario inscribirse llamando al 06 13 23 07 34 antes del 1 de julio.

Refrescos y bollería in situ

1er premio: 2 tabletas

2º premio: 2 teléfonos

3er premio: 2 relojes conectados

+ numerosos premios de consolación

