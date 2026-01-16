Concours de belote Lamarque

Concours de belote

Salle polyvalente Lamarque Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

De nombreux lots à gagner

– Balade en pinasse

– Petite plancha

– Bouteilles de vin

– Bons d’achat…

Buvette et petite restauration sur place .

Salle polyvalente Lamarque 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 35 87 26

