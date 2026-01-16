Concours de belote Lamarque

Concours de belote

Concours de belote Lamarque vendredi 23 janvier 2026.

Concours de belote

Salle polyvalente Lamarque Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23

Date(s) :
2026-01-23

De nombreux lots à gagner
– Balade en pinasse
– Petite plancha
– Bouteilles de vin
– Bons d’achat…

Buvette et petite restauration sur place   .

Salle polyvalente Lamarque 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 35 87 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de belote Lamarque a été mis à jour le 2026-01-14 par Margaux Médoc Tourisme