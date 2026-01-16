Concours de belote Lamarque
Concours de belote Lamarque vendredi 23 janvier 2026.
Concours de belote
Salle polyvalente Lamarque Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
De nombreux lots à gagner
– Balade en pinasse
– Petite plancha
– Bouteilles de vin
– Bons d’achat…
Buvette et petite restauration sur place .
Salle polyvalente Lamarque 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 35 87 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de belote Lamarque a été mis à jour le 2026-01-14 par Margaux Médoc Tourisme