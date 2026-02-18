Concours de belote Langeac

Concours de belote

salle des fêtes Langeac Haute-Loire

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Concours de belote organisé par le Comité des fêtes de Langeac à la salle des fêtes de l’ïle d’amour. Buvette et inscriptions sur place.

salle des fêtes Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cdflangeac@hotmail.com

Belote competition organized by the Comité des fêtes de Langeac at the ïle d’amour village hall. Refreshments and registration on site.

