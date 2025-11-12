Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de Belote Salle Ty Placemeur Lanhouarneau

Concours de Belote Salle Ty Placemeur Lanhouarneau mercredi 12 novembre 2025.

Concours de Belote

Salle Ty Placemeur Place Meur Lanhouarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 13:30:00
fin : 2025-11-12

Date(s) :
2025-11-12

Ouvert à tous.
Mise 6€ avec le goûter.
Organisé par les Aînés de Lanhouarneau.   .

Salle Ty Placemeur Place Meur Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 52 25 73 50 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de Belote Lanhouarneau a été mis à jour le 2025-10-31 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX