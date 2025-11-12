Concours de Belote Salle Ty Placemeur Lanhouarneau

Concours de Belote

Salle Ty Placemeur Place Meur Lanhouarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 13:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Ouvert à tous.

Mise 6€ avec le goûter.

Organisé par les Aînés de Lanhouarneau. .

Salle Ty Placemeur Place Meur Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 52 25 73 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de Belote Lanhouarneau a été mis à jour le 2025-10-31 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX