Concours de Belote Salle Ty Placemeur Lanhouarneau

Concours de Belote
Salle Ty Placemeur Place Meur Lanhouarneau Finistère
Début : 2025-11-12 13:30:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Ouvert à tous.
Mise 6€ avec le goûter.
Organisé par les Aînés de Lanhouarneau. .
Salle Ty Placemeur Place Meur Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 52 25 73 50
