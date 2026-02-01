Concours de belote Laprade

Concours de belote Laprade samedi 28 février 2026.

Concours de belote

Salle des fêtes Laprade Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-28 20:30:00
2026-02-28

Concours de Belotte organisé par le comité des fêtes de Laprade.
Salle des fêtes Laprade 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 30 19 00  namig@wandoo.fr

English : Concours de belote

Belotte card game competition organized by the Laprade festival committee.

