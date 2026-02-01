Concours de belote Laprade
Concours de belote Laprade samedi 28 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Laprade Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Concours de Belotte organisé par le comité des fêtes de Laprade.
Salle des fêtes Laprade 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 30 19 00 namig@wandoo.fr
English : Concours de belote
Belotte card game competition organized by the Laprade festival committee.
