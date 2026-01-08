Concours de belote Lauzun

Concours de belote

Café des Sports Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez nombreux participer au concours de belote organisé par le Comité des fêtes. De nombreux lots sont à gagner dont une 1/2 longe, des lots de grillades, des poulets fermiers, etc… . Présence d’une buvette sur place.

Café des Sports Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 38 74 06

English : Concours de belote

Come and take part in the belote competition organized by the Comité des fêtes. Lots of prizes to be won, including a 1/2 longe, grilled meats, free-range chicken, etc. … . Refreshments available on site.

