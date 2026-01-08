Concours de belote Lauzun
Concours de belote Lauzun samedi 24 janvier 2026.
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-24
Venez nombreux participer au concours de belote organisé par le Comité des fêtes. De nombreux lots sont à gagner dont une 1/2 longe, des lots de grillades, des poulets fermiers, etc… . Présence d’une buvette sur place.
English : Concours de belote
Come and take part in the belote competition organized by the Comité des fêtes. Lots of prizes to be won, including a 1/2 longe, grilled meats, free-range chicken, etc. … . Refreshments available on site.
