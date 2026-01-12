Concours de belote Lavardin
Concours de belote Lavardin samedi 7 février 2026.
Concours de belote
Lavardin Sarthe
Concours de belote à la Salle polyvalente de Lavardin le 7 février 2026 à 14h.
Inscription 8€ joueur .
Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 59 61 16
