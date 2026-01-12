Concours de belote Lavardin

Concours de belote

Concours de belote à la Salle polyvalente de Lavardin le 7 février 2026 à 14h.

Inscription 8€ joueur .

Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 59 61 16

