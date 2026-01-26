Concours de belote Salle de la mairie Le Buis Le Buis

Concours de belote Salle de la mairie Le Buis Le Buis samedi 28 mars 2026.

Salle de la mairie Le Buis 2 Impasse des Écoliers Le Buis Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Amateurs de belote, venez passer un moment convivial et chaleureux à l’occasion de notre tout premier concours !   .

Salle de la mairie Le Buis 2 Impasse des Écoliers Le Buis 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 96 61 81  hors.champ.association@gmail.com

