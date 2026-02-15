Concours de belote Salle des fêtes Le Chauchet

Concours de belote

Salle des fêtes 1 rue du Rio du Verger Le Chauchet Creuse

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Concours de belote. 14€ par équipe. Un lot à chaque participant. .

Salle des fêtes 1 rue du Rio du Verger Le Chauchet 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 09 32 47 cdfchauchet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Le Chauchet a été mis à jour le 2026-02-12 par Marche et Combraille en Aquitaine