Concours de belote | Le club de l’âge d’or l’espace socio culturel de Prigonrieux Prigonrieux
Concours de belote | Le club de l’âge d’or l’espace socio culturel de Prigonrieux Prigonrieux mercredi 19 novembre 2025.
Concours de belote | Le club de l’âge d’or
l’espace socio culturel de Prigonrieux Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Participez au concours de belote sur réservation uniquement ! .
l’espace socio culturel de Prigonrieux Place du Groupe Loiseau Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 42 16 60 club.agedor24@gmail.com
English : Concours de belote | Le club de l’âge d’or
German : Concours de belote | Le club de l’âge d’or
Italiano :
Espanol : Concours de belote | Le club de l’âge d’or
L’événement Concours de belote | Le club de l’âge d’or Prigonrieux a été mis à jour le 2025-11-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides