Concours de belote Le Givre
Concours de belote Le Givre samedi 21 février 2026.
Concours de belote
Salle St Pierre Le Givre Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 13:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
.
Salle St Pierre Le Givre 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 77 50 32 21 gilles.logeais@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de belote Le Givre a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral