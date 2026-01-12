Concours de belote Le Lindois Salle des fêtes Le Lindois

Concours de belote Le Lindois

Salle des fêtes 3 route de Roussines Le Lindois Charente

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-02-07 13:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

2026-02-07

Concours de belote. Tarif 20 Euro par équipe. Accueil 13h00, début de jeu 14h00. Tombola, buvette, crêpes.

Salle des fêtes 3 route de Roussines Le Lindois 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 57 04 83

English :

Belote competition. Price 20 Euro per team. Reception 1:00 pm, start of game 2:00 pm. Tombola, refreshment bar, crêpes.

