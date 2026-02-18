Concours de Belote Le Mesnil-Thomas
Concours de Belote Le Mesnil-Thomas dimanche 8 mars 2026.
Concours de Belote
13 Le Bourg Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 13:30:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
Date(s) :
2026-03-08
L’amicale du Mesnil Thomas organise un concours de Belote au sein de la salle des Fêtes. L’inscription se fera sur place dès 13h30. De nombreux lots seront à gagner.
L’amicale du Mesnil Thomas organise un concours de Belote au sein de la salle des Fêtes. L’inscription se fera sur place dès 13h30. De nombreux lots seront à gagner. .
13 Le Bourg Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 15 81 88 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’amicale du Mesnil Thomas is organizing a Belote competition in the Salle des Fêtes. Registration will take place at 1.30pm. Numerous prizes are up for grabs.
L’événement Concours de Belote Le Mesnil-Thomas a été mis à jour le 2026-02-18 par OTs DU PERCHE