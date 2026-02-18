Concours de Belote

13 Le Bourg Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 13:30:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

Date(s) :

2026-03-08

L’amicale du Mesnil Thomas organise un concours de Belote au sein de la salle des Fêtes. L’inscription se fera sur place dès 13h30. De nombreux lots seront à gagner.

L’amicale du Mesnil Thomas organise un concours de Belote au sein de la salle des Fêtes. L’inscription se fera sur place dès 13h30. De nombreux lots seront à gagner. .

13 Le Bourg Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 15 81 88 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’amicale du Mesnil Thomas is organizing a Belote competition in the Salle des Fêtes. Registration will take place at 1.30pm. Numerous prizes are up for grabs.

L’événement Concours de Belote Le Mesnil-Thomas a été mis à jour le 2026-02-18 par OTs DU PERCHE