Concours de belote Route des Lilas Le Monteil-au-Vicomte mercredi 28 janvier 2026.
Route des Lilas Gymnase de la F.O.L 23 Le Monteil-au-Vicomte Creuse
Début : 2026-01-28
2026-01-28
Le comités des fêtes du Monteil-au-Vicomte organise un concours de belote!
Début des inscriptions 19h30
16€ de participation par équipe.
Lots à gagner
1er 120€ pour l’équipe
2eme 80€ pour l’équipe
3ème 60€ pour l’équipe
Lot pour la 1ere équipe féminine.
Lot pour chaque équipe participante.
Réservation conseillée 06 49 56 67 83 .
Route des Lilas Gymnase de la F.O.L 23 Le Monteil-au-Vicomte 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 56 67 83
English : Concours de belote
