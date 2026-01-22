Concours de belote Route des Lilas Le Monteil-au-Vicomte

Concours de belote

Route des Lilas Gymnase de la F.O.L 23 Le Monteil-au-Vicomte Creuse

Le comités des fêtes du Monteil-au-Vicomte organise un concours de belote!

Début des inscriptions 19h30

16€ de participation par équipe.

Lots à gagner

1er 120€ pour l’équipe

2eme 80€ pour l’équipe

3ème 60€ pour l’équipe

Lot pour la 1ere équipe féminine.

Lot pour chaque équipe participante.

Réservation conseillée 06 49 56 67 83 .

Route des Lilas Gymnase de la F.O.L 23 Le Monteil-au-Vicomte 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 56 67 83

