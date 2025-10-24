Concours de belote Le Poët-Laval
Concours de belote Le Poët-Laval vendredi 24 octobre 2025.
Concours de belote
salle des fêtes Le Poët-Laval Drôme
Début : 2025-10-24 20:00:00
fin : 2025-10-24
2025-10-24
En 4 parties. Toutes les équipes sont primées
salle des fêtes Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 76 49 47
English :
In 4 games. All teams win prizes
German :
In vier Spielen. Alle Teams werden prämiert
Italiano :
In 4 partite. Tutte le squadre vincono premi
Espanol :
En 4 partidos. Todos los equipos ganan premios
