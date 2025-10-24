Concours de belote Le Poët-Laval

Concours de belote Le Poët-Laval vendredi 24 octobre 2025.

Concours de belote

salle des fêtes Le Poët-Laval Drôme

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

En 4 parties. Toutes les équipes sont primées

salle des fêtes Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 76 49 47

English :

In 4 games. All teams win prizes

German :

In vier Spielen. Alle Teams werden prämiert

Italiano :

In 4 partite. Tutte le squadre vincono premi

Espanol :

En 4 partidos. Todos los equipos ganan premios

