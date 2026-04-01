Concours de Belote Le Vigan
Concours de Belote Le Vigan vendredi 17 avril 2026.
Le Vigan
Concours de Belote
Espace Jean Carmet Le Vigan Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Pour passer une soirée conviviale en toute simplicité ..
Pour passer une soirée conviviale en toute simplicité … Venez participer au concours et rencontrer du monde !
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Espace Jean Carmet Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 23 40 89 55 nany.lacombe@gmail.com
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English :
To spend a convivial evening in all simplicity …
L’événement Concours de Belote Le Vigan a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Gourdon
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