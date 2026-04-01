Le Vigan

Concours de Belote

Espace Jean Carmet Le Vigan Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Pour passer une soirée conviviale en toute simplicité ..

Pour passer une soirée conviviale en toute simplicité … Venez participer au concours et rencontrer du monde !

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Espace Jean Carmet Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 23 40 89 55 nany.lacombe@gmail.com

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English :

To spend a convivial evening in all simplicity …

L’événement Concours de Belote Le Vigan a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Gourdon