Concours de belote

Le Vignau Landes

Concours de belote en 4 parties organisé par le comité des fêtes de Le Vignau. Début des parties à 21h. Buvette et restauration sur place. .

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 19 64 51

