Concours de belote

Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Concours de belote en 4 parties organisé par le Comité des fêtes de Le Vignau. Inscription à 20h30 Buvette sur place Début des parties à 21h. .

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 19 64 51

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Le Vignau a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Grenade