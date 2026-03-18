Concours de belote Le Vignau
Concours de belote Le Vignau vendredi 3 avril 2026.
Concours de belote
Le Vignau Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Concours de belote en 4 parties organisé par le Comité des fêtes de Le Vignau. Inscription à 20h30 Buvette sur place Début des parties à 21h. .
Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 19 64 51
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Le Vignau a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Grenade