Concours de Belote Salle des fêtes L’Éguille
Concours de Belote Salle des fêtes L’Éguille lundi 15 décembre 2025.
Concours de Belote
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-15
fin : 2025-12-15
Date(s) :
2025-12-15
Organisé par L’Echaume.
.
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 83 56
English :
Organized by L’Echaume.
German :
Organisiert von L’Echaume.
Italiano :
Organizzato da L’Echaume.
Espanol :
Organizado por L’Echaume.
L’événement Concours de Belote L’Éguille a été mis à jour le 2025-10-13 par Royan Atlantique