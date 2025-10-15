Concours de Belote Salle des fêtes L’Éguille

Concours de Belote

Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-15

2025-12-15

Organisé par L’Echaume.

English :

Organized by L’Echaume.

German :

Organisiert von L’Echaume.

Italiano :

Organizzato da L’Echaume.

Espanol :

Organizado por L’Echaume.

