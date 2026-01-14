Concours de belote Les Adjots
Concours de belote Les Adjots dimanche 8 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Les Adjots Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Salle des fêtes Les Adjots 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 35 91 25
L’événement Concours de belote Les Adjots a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente