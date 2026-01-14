Concours de belote Les Adjots

Concours de belote

Salle des fêtes Les Adjots Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Salle des fêtes Les Adjots 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 35 91 25

