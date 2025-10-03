Concours de belote Lescure-Jaoul
Concours de belote Lescure-Jaoul vendredi 3 octobre 2025.
Concours de belote
Lescure-Jaoul Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03 2025-11-07 2025-12-05 2026-01-02 2026-02-06 2026-03-06
Tous les 1er vendredis du mois d’octobre à mars.
.
Lescure-Jaoul 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 82 10 mairie.lescure-jaoul@wanadoo.fr
English :
Every 1st Friday of the month from October to March.
German :
Jeden 1. Freitag im Monat von Oktober bis März.
Italiano :
Ogni 1° venerdì del mese da ottobre a marzo.
Espanol :
El primer viernes de cada mes, de octubre a marzo.
