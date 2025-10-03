Concours de belote Lescure-Jaoul

Concours de belote Lescure-Jaoul vendredi 3 octobre 2025.

Concours de belote

Lescure-Jaoul Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03 2025-11-07 2025-12-05 2026-01-02 2026-02-06 2026-03-06

Tous les 1er vendredis du mois d’octobre à mars.

Lescure-Jaoul 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 82 10 mairie.lescure-jaoul@wanadoo.fr

English :

Every 1st Friday of the month from October to March.

German :

Jeden 1. Freitag im Monat von Oktober bis März.

Italiano :

Ogni 1° venerdì del mese da ottobre a marzo.

Espanol :

El primer viernes de cada mes, de octubre a marzo.

