Concours de belote Liginiac
Concours de belote Liginiac samedi 8 novembre 2025.
Concours de belote
8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
L’association des parents d’élèves de Liginiac organise un concours de belote au profit de l’école.
Inscriptions à partir de 19h30
Un lot pour chaque participant .
8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : Concours de belote
German : Concours de belote
Italiano :
Espanol : Concours de belote
L’événement Concours de belote Liginiac a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze