Concours de belote Salle des fêtes Ligné
Concours de belote Salle des fêtes Ligné samedi 7 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Le bourg Ligné Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
.
Salle des fêtes Le bourg Ligné 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 44 48 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de belote Ligné a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente