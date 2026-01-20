Concours de belote Salle des fêtes Ligné

Concours de belote

Salle des fêtes Le bourg Ligné Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

.

Salle des fêtes Le bourg Ligné 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 44 48 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de belote Ligné a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente