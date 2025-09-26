Concours de belote Lignières
Concours de belote Lignières samedi 4 avril 2026.
Concours de belote
Chemin de l’Ange Blanc Lignières Cher
Début : Samedi 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Envie d’un concours de belote ? inscription dès 13h30.
A partir de 14h30, réunissez-vous pour jouer au jeu de cartes le plus apprécié en France. Ce concours sera organisé par l’ACPG CATM de Lignières. .
Chemin de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 13 05
English :
Fancy a game of belote? Registration from 1.30pm.
German :
Lust auf einen Belote-Wettbewerb? Anmeldung ab 13:30 Uhr.
Italiano :
Voglia di una partita a belote: iscrizione a partire dalle 13.30.
Espanol :
¿Te apetece una partida de belote? Inscríbete a partir de las 13.30 h.
