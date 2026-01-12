Concours de belote Lombia
Concours de belote Lombia samedi 17 janvier 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Lombia Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
A gagner bouteilles de vin, paniers garnis, conserves. Concours organisé pour aider à financer des projets scolaires. .
Salle des fêtes Lombia 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine apesedzere@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Lombia a été mis à jour le 2026-01-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran