Concours de belote

Salle des fêtes Lombia Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

A gagner bouteilles de vin, paniers garnis, conserves. Concours organisé pour aider à financer des projets scolaires. .

Salle des fêtes Lombia 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine apesedzere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Lombia a été mis à jour le 2026-01-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran