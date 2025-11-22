Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de belote Londigny

Concours de belote Londigny samedi 22 novembre 2025.

Concours de belote

Salle des fêtes Londigny Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Salle des fêtes Londigny 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 79 30 

