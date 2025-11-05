Concours de Belote Espace culturel du Clouzy Longeville-sur-Mer
Concours de Belote Espace culturel du Clouzy Longeville-sur-Mer dimanche 17 mai 2026.
Concours de Belote
Espace culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
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Espace culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire associationfraternelle85@gmail.com
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L’événement Concours de Belote Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral