Concours de Belote Espace culturel du Clouzy Longeville-sur-Mer

Concours de Belote

Espace culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

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Espace culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire associationfraternelle85@gmail.com

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English :

L’événement Concours de Belote Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral