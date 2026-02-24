Concours de belote Salle des fêtes Longevilles-Mont-d’Or
Concours de belote Salle des fêtes Longevilles-Mont-d’Or dimanche 8 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes 6 rue de la Gare Longevilles-Mont-d’Or Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-08 13:30:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Organisé par le Club de Marche des B’Sachards.
Un lot pour chaque joueur
Buvette, pâtisseries maison, sandwich.
Ouvert à tous. Réservation conseillée. .
Salle des fêtes 6 rue de la Gare Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 94 71 69
English : Concours de belote
