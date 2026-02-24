Concours de belote Salle des fêtes Longevilles-Mont-d’Or

Concours de belote

Salle des fêtes 6 rue de la Gare Longevilles-Mont-d'Or Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-03-08 13:30:00

Début : 2026-03-08 13:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Organisé par le Club de Marche des B’Sachards.

Un lot pour chaque joueur

Buvette, pâtisseries maison, sandwich.

Ouvert à tous. Réservation conseillée. .

Salle des fêtes 6 rue de la Gare Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 94 71 69

English : Concours de belote

