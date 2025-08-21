Concours de Belote Longfossé

Concours de Belote

Longfossé Pas-de-Calais

Concours de Belote à Longfosé

Jeudi 21 août

Salle des fêtes de Longfosé

Organisé par Aînés Loisirs

Ouverture des portes 14h00

Début du concours 15h00

Lots à gagner

1er prix 50 €

2ème prix 40 €

3ème prix 30 €

+ 1 lot pour chaque participant !

Mise 10 € par joueur

Partenaires au choix

Venez nombreux passer un bon moment convivial autour des cartes ! .

Longfossé 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 91 66 98

