Concours de Belote Longfossé

Concours de Belote à Longfosé
Jeudi 21 août
Salle des fêtes de Longfosé
Organisé par Aînés Loisirs
Ouverture des portes 14h00
Début du concours 15h00
Lots à gagner
1er prix 50 €
2ème prix 40 €
3ème prix 30 €
+ 1 lot pour chaque participant !
Mise 10 € par joueur
Partenaires au choix
Venez nombreux passer un bon moment convivial autour des cartes ! .
Longfossé 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 91 66 98
