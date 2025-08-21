Concours de Belote Longfossé

Concours de Belote à Longfosé

Jeudi 21 août
Salle des fêtes de Longfosé
Organisé par Aînés Loisirs

Ouverture des portes 14h00
Début du concours 15h00

Lots à gagner
1er prix 50 €
2ème prix 40 €
3ème prix 30 €
+ 1 lot pour chaque participant !

Mise 10 € par joueur
Partenaires au choix

Venez nombreux passer un bon moment convivial autour des cartes !   .

Longfossé 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 91 66 98 

