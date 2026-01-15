Concours de belote Salle des fêtes Lonny
Concours de belote Salle des fêtes Lonny samedi 21 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Place de la Mairie Lonny Ardennes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Salle des fêtes rue des tabuts De nombreux lots à gagner et petit électroménager Petite restauration & buvette.
Salle des fêtes Place de la Mairie Lonny 08150 Ardennes Grand Est +33 6 66 60 95 92
Salle des fêtes rue des tabuts Numerous prizes to be won, including small electrical appliances. Snacks and refreshments.
