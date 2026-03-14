Concours de belote

Salle des Fêtes Losse Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Cartes en main, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour des parties acharnées de belote et repartez avec l’un des nombreux lots à gagner !

Cartes en main, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour des parties acharnées de belote et repartez avec l’un des nombreux lots à gagner ! .

Salle des Fêtes Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 10 90 87 esperancedelosse@gmail.com

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English : Concours de belote

With cards in hand, head to the Salle des Fêtes for a hard-fought game of belote, and go home with one of the many prizes up for grabs!

L’événement Concours de belote Losse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Landes d’Armagnac