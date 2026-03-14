Concours de belote Losse
Concours de belote Losse vendredi 20 mars 2026.
Concours de belote
Salle des Fêtes Losse Landes
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Cartes en main, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour des parties acharnées de belote et repartez avec l’un des nombreux lots à gagner !
Cartes en main, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour des parties acharnées de belote et repartez avec l’un des nombreux lots à gagner ! .
Salle des Fêtes Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 10 90 87 esperancedelosse@gmail.com
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English : Concours de belote
With cards in hand, head to the Salle des Fêtes for a hard-fought game of belote, and go home with one of the many prizes up for grabs!
L’événement Concours de belote Losse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Landes d’Armagnac