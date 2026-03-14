Concours de belote Losse

Concours de belote Salle des Fêtes Losse 2026-03-20

Concours de belote Losse vendredi 20 mars 2026.

Concours de belote

Salle des Fêtes Losse Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20

Date(s) :
2026-03-20

Cartes en main, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour des parties acharnées de belote et repartez avec l’un des nombreux lots à gagner !
Cartes en main, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour des parties acharnées de belote et repartez avec l’un des nombreux lots à gagner !   .

Salle des Fêtes Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 10 90 87  esperancedelosse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

With cards in hand, head to the Salle des Fêtes for a hard-fought game of belote, and go home with one of the many prizes up for grabs!

L’événement Concours de belote Losse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Landes d’Armagnac