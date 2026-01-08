Concours de belote Loto Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille

Concours de belote Loto

Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

La doublette de belote

Début : 2026-02-01 14:00:00

2026-02-01

Concours de belote en doublette, chaque doublette récompensée.

Nombreux lots. Inscription sur place.

Loto pour les enfants. Buvette et gâteaux.

Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apel-stdominique@hotmail.com

English :

Doublet belote competition, each doublet rewarded.

Many prizes. Registration on site.

Lotto for children. Refreshments and cakes.

