Concours de belote Loto Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille
Concours de belote Loto Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille dimanche 1 février 2026.
Concours de belote Loto
Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
La doublette de belote
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Concours de belote en doublette, chaque doublette récompensée.
Nombreux lots. Inscription sur place.
Loto pour les enfants. Buvette et gâteaux.
Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apel-stdominique@hotmail.com
English :
Doublet belote competition, each doublet rewarded.
Many prizes. Registration on site.
Lotto for children. Refreshments and cakes.
