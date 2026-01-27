Concours de Belote & Loto Pradelles

Concours de Belote & Loto

Salle des Fêtes et salle des animations Pradelles Haute-Loire

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Venez passer une après-midi agréable autour de jeux de cartes, de chance et de rires. Préparez vous à relever des défis à la belote et à tenter votre chance au loto pour de superbes lots !

Salle des Fêtes et salle des animations Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ape.pradelles43@gmail.com

English :

Come and enjoy an afternoon of card games, luck and laughter. Get ready for a challenging game of belote and try your luck at the lotto for great prizes!

