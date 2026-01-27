Concours de Belote & Loto Pradelles
Concours de Belote & Loto Pradelles dimanche 22 février 2026.
Concours de Belote & Loto
Salle des Fêtes et salle des animations Pradelles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Venez passer une après-midi agréable autour de jeux de cartes, de chance et de rires. Préparez vous à relever des défis à la belote et à tenter votre chance au loto pour de superbes lots !
.
Salle des Fêtes et salle des animations Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ape.pradelles43@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy an afternoon of card games, luck and laughter. Get ready for a challenging game of belote and try your luck at the lotto for great prizes!
L’événement Concours de Belote & Loto Pradelles a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire