Concours de belote Lubbon vendredi 17 octobre 2025.

Salle des Fêtes Lubbon Landes

Tarif : 14 – 14 – EUR

Cartes en main, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour des parties acharnées de belote tout en convivialité !
Pour prendre des forces, des crêpes seront offertes et une buvette sera à votre disposition.
Salle des Fêtes Lubbon 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 03 84 08 

English : Concours de belote

Cards in hand, meet at the Salle des Fêtes for a friendly game of belote!
To keep your strength up, crêpes will be served and a refreshment bar will be available.

German : Concours de belote

Wenn Sie Ihre Karten in der Hand halten, treffen Sie sich in der Salle des Fêtes, um in geselliger Runde hartnäckige Belote-Partien zu spielen!
Zur Stärkung werden Crêpes angeboten und es gibt einen Imbiss.

Italiano :

Carte alla mano, appuntamento alla Salle des Fêtes per una partita amichevole a belote!
Verranno offerte frittelle e sarà disponibile un punto di ristoro.

Espanol : Concours de belote

Cartas en mano, nos vemos en la Salle des Fêtes para una partida amistosa de belote
Se ofrecerán tortitas y habrá un bar de refrescos.

