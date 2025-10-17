Concours de belote Lubbon
Concours de belote Lubbon vendredi 17 octobre 2025.
Concours de belote
Salle des Fêtes Lubbon Landes
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Cartes en main, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour des parties acharnées de belote tout en convivialité !
Pour prendre des forces, des crêpes seront offertes et une buvette sera à votre disposition.
Cartes en main, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour des parties acharnées de belote tout en convivialité !
Pour prendre des forces, des crêpes seront offertes et une buvette sera à votre disposition. .
Salle des Fêtes Lubbon 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 03 84 08
English : Concours de belote
Cards in hand, meet at the Salle des Fêtes for a friendly game of belote!
To keep your strength up, crêpes will be served and a refreshment bar will be available.
German : Concours de belote
Wenn Sie Ihre Karten in der Hand halten, treffen Sie sich in der Salle des Fêtes, um in geselliger Runde hartnäckige Belote-Partien zu spielen!
Zur Stärkung werden Crêpes angeboten und es gibt einen Imbiss.
Italiano :
Carte alla mano, appuntamento alla Salle des Fêtes per una partita amichevole a belote!
Verranno offerte frittelle e sarà disponibile un punto di ristoro.
Espanol : Concours de belote
Cartas en mano, nos vemos en la Salle des Fêtes para una partida amistosa de belote
Se ofrecerán tortitas y habrá un bar de refrescos.
L’événement Concours de belote Lubbon a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Landes d’Armagnac