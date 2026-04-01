Lubbon

Concours de belote

Salle des Fêtes Lubbon Landes

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Cartes en main, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour des parties acharnées de belote tout en convivialité !

Pour prendre des forces, des crêpes seront offertes et une buvette sera à votre disposition.

Cartes en main, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour des parties acharnées de belote tout en convivialité !

Pour prendre des forces, des crêpes seront offertes et une buvette sera à votre disposition. .

Salle des Fêtes Lubbon 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 03 84 08

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English : Concours de belote

Cards in hand, meet at the Salle des Fêtes for a friendly game of belote!

To keep your strength up, crêpes will be served and a refreshment bar will be available.

L’événement Concours de belote Lubbon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Landes d’Armagnac