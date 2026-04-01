Concours de belote Lubbon
Concours de belote Lubbon vendredi 17 avril 2026.
Lubbon
Concours de belote
Salle des Fêtes Lubbon Landes
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Cartes en main, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour des parties acharnées de belote tout en convivialité !
Pour prendre des forces, des crêpes seront offertes et une buvette sera à votre disposition.
Cartes en main, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour des parties acharnées de belote tout en convivialité !
Pour prendre des forces, des crêpes seront offertes et une buvette sera à votre disposition. .
Salle des Fêtes Lubbon 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 03 84 08
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English : Concours de belote
Cards in hand, meet at the Salle des Fêtes for a friendly game of belote!
To keep your strength up, crêpes will be served and a refreshment bar will be available.
L’événement Concours de belote Lubbon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Landes d’Armagnac