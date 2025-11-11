Concours de Belote place de la liberté Lurcy-Lévis
Concours de Belote place de la liberté Lurcy-Lévis mardi 11 novembre 2025.
Concours de Belote
place de la liberté Marché couvert Lurcy-Lévis Allier
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2025-11-11 14:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Concours de belote organisée par Lurcy Sport Loisirs Animations, sans annonce. Buffet et buvette sur place. A vous de jouer !
place de la liberté Marché couvert Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 33 35 78 lslalurcy@gmail.com
English :
Unannounced belote competition organized by Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet and refreshment bar on site. Your turn to play!
German :
Belote-Wettbewerb, organisiert von Lurcy Sport Loisirs Animations, ohne Ankündigung. Buffet und Erfrischungsgetränke vor Ort. Sie sind dran!
Italiano :
Gara di belote non annunciata organizzata da Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet e bar sul posto. Tocca a voi giocare!
Espanol :
Concurso de belote sin previo aviso organizado por Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet y bar de refrescos in situ. ¡Te toca jugar!
L'événement Concours de Belote Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2025-10-22