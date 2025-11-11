Concours de Belote place de la liberté Lurcy-Lévis

Concours de belote organisée par Lurcy Sport Loisirs Animations, sans annonce. Buffet et buvette sur place. A vous de jouer !

place de la liberté Marché couvert Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 33 35 78 lslalurcy@gmail.com

English :

Unannounced belote competition organized by Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet and refreshment bar on site. Your turn to play!

German :

Belote-Wettbewerb, organisiert von Lurcy Sport Loisirs Animations, ohne Ankündigung. Buffet und Erfrischungsgetränke vor Ort. Sie sind dran!

Italiano :

Gara di belote non annunciata organizzata da Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet e bar sul posto. Tocca a voi giocare!

Espanol :

Concurso de belote sin previo aviso organizado por Lurcy Sport Loisirs Animations. Buffet y bar de refrescos in situ. ¡Te toca jugar!

