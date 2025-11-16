Concours de belote Salle polyvalente Lurcy-Lévis
Concours de belote Salle polyvalente Lurcy-Lévis dimanche 16 novembre 2025.
Concours de belote
Salle polyvalente 24 boulevard Gambetta Lurcy-Lévis Allier
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Concours de belote du comité des fêtes.
Salle polyvalente 24 boulevard Gambetta Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 70 97 comitedesfetes.lurcylevis@gmail.com
English :
Festival committee belote competition.
German :
Belote-Wettbewerb des Festkomitees.
Italiano :
Concorso di belote organizzato dal Comité des fêtes.
Espanol :
Concurso de belote organizado por el Comité des fêtes.
