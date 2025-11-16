Concours de belote Salle polyvalente Lurcy-Lévis

Concours de belote

Salle polyvalente 24 boulevard Gambetta Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Concours de belote du comité des fêtes.

Salle polyvalente 24 boulevard Gambetta Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 70 97 comitedesfetes.lurcylevis@gmail.com

English :

Festival committee belote competition.

German :

Belote-Wettbewerb des Festkomitees.

Italiano :

Concorso di belote organizzato dal Comité des fêtes.

Espanol :

Concurso de belote organizado por el Comité des fêtes.

