Concours de Belote Salle polyvalente Lurcy-Lévis
Concours de Belote Salle polyvalente Lurcy-Lévis samedi 10 janvier 2026.
Concours de Belote
Salle polyvalente 24 bis boulevard Gambetta Lurcy-Lévis Allier
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 13:30:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Concours de belote ! Avec un lot à chaque participant ! Et on joue sans annonce.
.
Salle polyvalente 24 bis boulevard Gambetta Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 70 97 comitedesfetes.lurcylevis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Belote competition! With a prize for every participant! And we play without announcement.
L’événement Concours de Belote Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2025-12-31 par Office du tourisme de Moulins & sa région