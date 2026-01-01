Concours de Belote Salle polyvalente Lurcy-Lévis

Concours de Belote

Salle polyvalente 24 bis boulevard Gambetta Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 13:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Concours de belote ! Avec un lot à chaque participant ! Et on joue sans annonce.

Salle polyvalente 24 bis boulevard Gambetta Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 70 97 comitedesfetes.lurcylevis@gmail.com

English :

Belote competition! With a prize for every participant! And we play without announcement.

