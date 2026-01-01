Concours de belote rue des sœurs Lusigny
Concours de belote rue des sœurs Lusigny samedi 17 janvier 2026.
Concours de belote
rue des sœurs Salle polyvalente Lusigny Allier
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 13:00:00
fin : 2026-01-17 18:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Le comité des fêtes avec la participation du club de l’amitié organise son concours de belote.
rue des sœurs Salle polyvalente Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 02 43 43 mylene.ivart@hotmail.com
English :
The Comité des fêtes, with the participation of the Club de l’amitié, is organizing its belote competition.
L’événement Concours de belote Lusigny a été mis à jour le 2026-01-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région