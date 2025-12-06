Concours de belote Salle des fêtes Luxé
Concours de belote Salle des fêtes Luxé samedi 6 décembre 2025.
Concours de belote
Salle des fêtes Place de la mairie Luxé Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Au profit du Téléthon
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Salle des fêtes Place de la mairie Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 01 77
