Concours de belote Salle des fêtes Luxé

Concours de belote

Salle des fêtes Place de la mairie Luxé Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Au profit du Téléthon

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

.

Salle des fêtes Place de la mairie Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 01 77

English :

L’événement Concours de belote Luxé a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente