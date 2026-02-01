Concours de Belote Salle St Exupéry Luxeuil-les-Bains

Concours de Belote

Salle St Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 22:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

À 19h30 à la Salle St Exupéry.

Sur inscription, 50 équipes max.

Réservation par téléphone. .

Salle St Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97 accueil.acsl@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Belote

L’événement Concours de Belote Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)