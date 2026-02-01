Concours de Belote Salle St Exupéry Luxeuil-les-Bains
Concours de Belote Salle St Exupéry Luxeuil-les-Bains samedi 7 février 2026.
Concours de Belote
Salle St Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 22:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
À 19h30 à la Salle St Exupéry.
Sur inscription, 50 équipes max.
Réservation par téléphone. .
Salle St Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97 accueil.acsl@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Belote
L’événement Concours de Belote Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)