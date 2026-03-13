Concours de belote Salle des fêtes Luzy

Concours de belote

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 13:30:00

fin : 2026-04-06 19:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Concours de belote

Inscriptions à partir de 13h30, à la salle des fêtes, 13 rue des Remparts. Inscription 8 €, concours sans annonce.

Nombreux lots à gagner. Buvette et tartes sur place.

Renseignements au 06 81 17 08 33 ou 06 41 06 51 42.

Organisé par le Comité des Fêtes. .

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 06 51 42

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Luzy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Rives du Morvan