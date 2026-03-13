Concours de belote Salle des fêtes Luzy
Concours de belote Salle des fêtes Luzy lundi 6 avril 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 13:30:00
fin : 2026-04-06 19:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Concours de belote
Inscriptions à partir de 13h30, à la salle des fêtes, 13 rue des Remparts. Inscription 8 €, concours sans annonce.
Nombreux lots à gagner. Buvette et tartes sur place.
Renseignements au 06 81 17 08 33 ou 06 41 06 51 42.
Organisé par le Comité des Fêtes. .
Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 06 51 42
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Luzy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Rives du Morvan