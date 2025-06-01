Concours de belote Salle de convivialité de la mairie Maizey
Concours de belote Salle de convivialité de la mairie Maizey dimanche 14 décembre 2025.
Concours de belote
Salle de convivialité de la mairie 9 Rue Haute Maizey Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 13:15:00
Proposé par l’entente sportive Maizey-Lacroix. Ouverture des portes à 13 h 15. Buvette.
12 € par personne.Adultes
Salle de convivialité de la mairie 9 Rue Haute Maizey 55300 Meuse Grand Est +33 6 08 30 17 86
English :
Proposed by the Maizey-Lacroix sports association. Doors open at 1:15pm. Refreshment bar.
12 ? per person.
German :
Angeboten von der Sportvereinigung Maizey-Lacroix. Öffnung der Türen um 13.15 Uhr. Getränk.
12 ? pro Person.
Italiano :
Presentato dall’associazione sportiva Maizey-Lacroix. Apertura porte alle 13.15. Bar per il rinfresco.
12? a persona.
Espanol :
Presentado por la asociación deportiva Maizey-Lacroix. Apertura de puertas a las 13.15 h. Bar.
12? por persona.
