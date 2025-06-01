Concours de belote Salle de convivialité de la mairie Maizey

Concours de belote

Salle de convivialité de la mairie 9 Rue Haute Maizey Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 13:15:00

Proposé par l’entente sportive Maizey-Lacroix. Ouverture des portes à 13 h 15. Buvette.

12 € par personne.Adultes

Salle de convivialité de la mairie 9 Rue Haute Maizey 55300 Meuse Grand Est +33 6 08 30 17 86

English :

Proposed by the Maizey-Lacroix sports association. Doors open at 1:15pm. Refreshment bar.

12 ? per person.

German :

Angeboten von der Sportvereinigung Maizey-Lacroix. Öffnung der Türen um 13.15 Uhr. Getränk.

12 ? pro Person.

Italiano :

Presentato dall’associazione sportiva Maizey-Lacroix. Apertura porte alle 13.15. Bar per il rinfresco.

12? a persona.

Espanol :

Presentado por la asociación deportiva Maizey-Lacroix. Apertura de puertas a las 13.15 h. Bar.

12? por persona.

