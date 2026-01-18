Concours de belote Malleret-Boussac

Concours de belote

Salle polyvalente Malleret-Boussac Creuse

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’association la Gerbaude organise un concours de belote avec de nombreux lots, buvette et buffet sur place. .

Salle polyvalente Malleret-Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine lagardemarie2@gmail.com

