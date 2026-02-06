Concours de belote Salle Louis Léaud Mansle-les-Fontaines
Concours de belote Salle Louis Léaud Mansle-les-Fontaines samedi 7 mars 2026.
Concours de belote
Salle Louis Léaud Rue du Château Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
.
Salle Louis Léaud Rue du Château Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine apemansle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de belote Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente